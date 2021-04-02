20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri belli oldu: Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Mart ayının başında normalleşme sürecine geçilirken, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerin risk durumuna göre ayrılmıştı. Buna göre, orta ve düşük riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama durumu devam ediyordu. Son olarak geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıkladı. Bu durum, Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorusunu da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte, hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller…