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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı , ne zaman bitecek?

20 yaş altı ve 65 yaşa üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere normalleşme kapsamında, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri illerdeki risk durumuna göre ayrılmıştı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı bulunmazken, yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde bu kısıtlamalar devam ediyor. , 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri hakkında genelge yayımlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyuna duyurdu. İşte hafta iç hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili detaylar

Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:57
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

20 yaş altı ve hangi illerde var, ne zaman bitecek ve kalktı mı soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak risk grubuna göre iller ayrılmış ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kakmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama devam ediyor. 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak gibi pek çok soruya yanıt arar oldu. genelgesi ile tüm bu sorular yanıt bulurken İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere il il 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri duyurulmuş oldu.

HAFTA İÇİ HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri son günlerin en çok merak edilen konusu oluyor. İçişleri'nin genelgesinde, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı yasak saatleri hakkında bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller liste hâlinde açıklandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl,

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt

Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri değişti: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, ne zaman bitecek?

Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya,

Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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