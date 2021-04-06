Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 17:48

20 yaş altı ve 65 yaş üstü günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bir süredir bu yaş grupları arasında devam eden sokağa çıkma yasağı, normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılmıştı. Ancak son günlerde artan vaka sayıları 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Bu noktada 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. , İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri günleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korurken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili tarafından genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı yasak saatleri günleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirmişti.

İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izni saatleri;

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ GÜNLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

SON DAKİKA