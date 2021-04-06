20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri günleri açıklandı: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Bir süredir bu yaş grupları arasında devam eden sokağa çıkma yasağı, normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılmıştı. Ancak son günlerde artan vaka sayıları 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Bu noktada 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri günleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller