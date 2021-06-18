20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını süresince belirli yaş grupları için belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyordu. Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı genelgesinde konuya ilişkin detaylar yayınlandı. Bu kapsamda; 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve bilgiler.