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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri
Giriş Tarihi: 10.04.2021 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 13:40

20 yaş altı ve hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve izni saatleri

65 yaş üstü ve bu yaş grubundaki vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle risk grubu taşıyan bu yaş grubu için kısıtlama devam ederken normalleşme süreci ile birlikte ise yasaklar esnetilmişti. Özellikle son dönemdeki vaka sayısındaki artış dikkate alındığında ise 20 yaş altı ve var mı, kalktı mı, hangi illerde gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. Öte yandan bilindiği üzere; genelgesi kapsamında 65 yaş üstü ve saatleri ve günleri de belli olmuştu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ile il il 20 yaş altı ve saatleri ve günleri!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri

20 yaş altı ve saatleri bu yaş grubundaki vatandaşlar tarafından güncel olarak sorgulanmaya devam ediyor. tarafından yayınlanan genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve günleri de belli olmuştu. Öte yandan; corona vaka sayısındaki artış sürerken 58 il ise yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli iller listesine girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

İşte il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ GÜNLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor? Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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