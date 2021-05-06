Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 07:38 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:54

altı ve izin saatleri açıklandı! üzeri ve 20 yaş altı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

Artan koronavirüs vaka sayısı sebebiyle üstü ve altı saatleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 'nca yayımlanan tam kapanma genelgesiyle risk grubunda bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. Daha önceki kısmı kapanmada belirli gün ve saatlerde dışarı çıkabilen vatandaşlar ise genelge detaylarını sorguluyor. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? 20 yaş altı ve saatleri nasıl, şehir dışına çıkabilir mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar netlik kazandı.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

29 Nisan'dan itibaren başlayan tam kapanma süresinde üstü ve altı saatleri gündeme geliyor. Salgında risk teşkil eden grupta bulunan vatandaşlar günün belli saatleri aralığında dışarı çıkabilirken, toplu taşıma kullanma yasakları da bulunuyordu. Daha önceki kısmi kapanma genelgesi ile belirtilen süre ve günlerde dışarı çıkan bu yaş grubundaki vatandaşlar tam kapanma ile birlikte kısıtlama detaylarını sorguluyor. Peki, tam kapanma genelgesine göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri nasıl, seyahat edebilir mi? İşte 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve izin saati

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

65 YAŞ ÜSTÜ TAM KAPANMADA SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı! 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, seyahat edebilir mi?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

1. SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

SON DAKİKA