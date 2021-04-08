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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 18:05

günleri saatleri değişti: var mı, hangi illerde?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde risk durumu altında bulunan bu yaş grupları için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hatırlanacağı üzere Mart ayında başlayan normalleşme sürecinde düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri yaş grupları için sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Ancak artan vaka sayıları 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kalktı mı, hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin açıklama ise 'ndan geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri günleri konusuna yönelik genelgesinde merak edilenlere de açıklık getirdi. İşte, hafta içi - hafta sonu 65 yaş üstü ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izin saatleri ve kısıtlamanın kalktığı, devam ettiği iller

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri günleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ile birlikte, bu yaş gruplarına sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. tarafından konuya ilişkin yayınlanan genelgede 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularının yanıtı belli oldu. İçişleri Bakanlığı, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı yasak saatleri günleri hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusuna açıklık getirerek mevcut kısıtlamaların bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini bildirmişti.

İşte, il il hafta sonu ve hafta içi 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı sokağa (dışarı) çıkma izni saatleri;

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ GÜNLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni günleri saatleri değişti: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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