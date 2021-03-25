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20 yaş altı ve izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve ne zaman bitiyor?

20 yaş altı ve saatleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve saatleri hakkında bir genelge de yayımlanmıştı. Kamuoyuna duyurulan genelgeye göre; hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü ve saatleri!

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:39
20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Genelge kapsamında; yasak saatleri hakkındaki kısıtlamanın detayları da netlik kazandı. Bu bakımdan; 20 yaş altı ve ne zaman bitecek sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. Genelgeye göre; 65 yaş üstü ve saatleri belli oldu.

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.

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