20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere ülkemizde iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bir genelge de yayımlanmıştı. Kamuoyuna duyurulan genelgeye göre; hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!