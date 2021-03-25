20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Genelge kapsamında; yasak saatleri hakkındaki kısıtlamanın detayları da netlik kazandı. Bu bakımdan; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun yanıtı aranmaya devam ediyor. Genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri belli oldu.

İL İL 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.