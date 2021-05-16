Salgın sürecinde risk grubu oluşturuyor olmaları nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili normalleşme genelgesinde yeni ayrıntılar yer aldı. Yarın itibarıyla uygulamaya geçecek olan kademeli normalleşme sürecinde bu kapsamda yeni kararların neler olduğu merak ediliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, izin saatleri değişti mi, nasıl oldu? soruları yanıt aramaya başladı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri gibi tüm detaylar…