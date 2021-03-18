20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 2021!

Mart ayının başında kademeli normalleşme sürecine girilmiş ve iller 4 gruba ayrılmıştı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre kısıtlamalar gevşetilmiş, kaldırılmış ya da devam etmiştir. Vatandaşlar kendi yaşadıkları ilin risk grubuna göre belli başlı bilgileri de öğrenmek istiyorlar. Bunlar arasında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gibi konular yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri de belli oldu. Genelgeye göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde kalktı? İşte hafta içi ve hafta sonu illere göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri!