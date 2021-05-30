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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Giriş Tarihi: 30.05.2021 08:29 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:01

20 yaş altı ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 65 yaş üstü ve saatleri

Salgın süresince risk grubunda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belli bir zaman diliminde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kademeli normalleşme sürecinde ise tarafından 20 yaş altı ve saatleri değiştirildi. Hal böyle olunca; bu yaş grubundaki kişiler "Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtlarına ulaşmak istiyor. Genelgeye göre; bu yaş grubundaki kişiler belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabilecekler. Buna göre; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme süreci kapsamında 20 yaş altı ve saatleri genelgesi ile değiştirilmişti. Hal böyle olunca; bu yaş grubundaki vatandaşlar "Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Sorgulamalar, kısıtlamalar boyunca sorgulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda; sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: Hafta içi hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

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