20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

Türkiye'de tam kapanma süreci devam ederken, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında risk teşkil etmekte olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uzunca bir süredir sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarı çıkamıyordu. ayımlanan genelgeye göre yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde ikametlerine yürüme mesafelik alanlardan uzaklaşmaması şeklinde izinli olan vatandaşlar tam kapanma süreciyle beraber detayları merak ediyor. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?