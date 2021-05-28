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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, saat kaçta başlıyor/bitiyor? 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!
Giriş Tarihi: 28.05.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 21:32

20 yaş altı ve 65 yaş üstü saatleri nedir, saat kaçta başlıyor/bitiyor? 65 yaş üstü ve 18- saatleri!

genelgesi ile 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı saatleri değişti. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli normalleşme ile değişen sokağa çıkma yasağı saatleri sorgulamaları sürüyor. Bu yaş grubundaki kişiler salgın nedeniyle risk grubunda yer aldığından dolayı belirtilen gün ve saat dilimlerinde dışarı çıkabilecekler. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor? Genelge ile 65 yaş üstü ve 18- saatleri!

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Kademeli normalleşme süreci uygulanmaya devam ederken risk grubunda yer alan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişiler için yeni düzenlemeler getirildi. Özellikle 65 yaş üzeri ikinci doz aşı yaptıranların kısıtlamasının kaldırılacağı genelge detayları ile belli olmuştu. Bu yaş grubundaki kişiler, yayımlanan genelge kapsamında belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabilecekler. Hal böyle olunca; 65 yaş üstü , saatleri gibi detaylar sorgulanmaya başlandı. Buna göre; 20 yaş altı ve saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor? 65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

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65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak.

65 yaş üstü ve 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler, saat kaçta başlıyor/bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek.

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