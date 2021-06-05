Salgın boyunca risk grubunda bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için belli dönemler ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin ikinci dönemine geçilmesi ile birlikte ise "20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?" gibi soruların yanıtları bu yaş grubundaki kişiler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi, saatleri neler? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar netlik kazandı.