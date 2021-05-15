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Haberler Yaşam 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 23:56

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

Ülkemizde tam kapanma süreci tüm hızıyla devam ederken, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri saatleri de merak konusu oluyor. Korona salgını boyunca risk grubu içerisinde bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar uzunca bir süredir belirli saatler dışında dışarı çıkamıyordu. Yayımlanan genelgeye göre yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde ikametlerine yürüme mesafelik alanlardan uzaklaşmaması şeklinde izinli olan vatandaşlar tam kapanma süreciyle beraber detayları merak ediyor. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri saatleri izni ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamaya tabi tutulan yaş grubundaki vatandaşlar kendilerine uygulanan kısıtlamaya ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığı konusunda detayları merak ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri bu kapsamda gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir uygulanan kısıtlama ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izin saatleri dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Bugün Tam kapanmada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, bugün sokağa ve şehir dışına çıkabilir mi?" soruları yanıt arıyor.

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 20 YAŞ ALTI MARKETE VE BAKKALA GİDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma sürecinde 20 yaş altının markete, bakkala gitmesinin yasak olup olmadığına ilişkin genelgede bir bilgi yer almıyor. Ancak 65 yaş üstü ve dışarı çıkmakta güçlük çekenlerin temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Birimlerince karşılanıyor. Bunun için vatandaşlar 112, 155 ve 156 arayıp yardım isteyebiliyor.

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20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAM KAPANMA GENELGESİ YAYINLANDI

Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.

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