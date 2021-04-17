20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüse, minibüse, metroya ve toplu taşımaya binebilir mi?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var, saatleri neler soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iki haftalık kısmı kapanmayı duyururken, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlarla ilgili alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, otobüse, minibüse, metroya toplu taşımaya binebilir mi soruları yanıt buldu. Peki, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? 18 yaş altı otobüse, minibüse, metroya ve toplu taşımaya binebilir mi? İşte, detaylar...