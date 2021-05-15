20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri izni yayınlandı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

Ülkemizde tam kapanma süreci tüm hızıyla devam ederken, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri de merak konusu oluyor. Korona salgını boyunca risk grubu içerisinde bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar uzunca bir süredir belirli saatler dışında dışarı çıkamıyordu. Yayımlanan genelgeye göre yalnızca belirlenen zaman dilimlerinde ikametlerine yürüme mesafelik alanlardan uzaklaşmaması şeklinde izinli olan vatandaşlar tam kapanma süreciyle beraber detayları merak ediyor. Buna göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri neler? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?