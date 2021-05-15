20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri izni yayınlandı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri izni ve 65 yaş üstü ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saat kaçta soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamaya tabi tutulan yaş grubundaki vatandaşlar kendilerine uygulanan kısıtlamaya ilişkin yeni bir düzenleme olup olmadığı konusunda detayları merak ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri bu kapsamda gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere uzunca bir süredir uygulanan kısıtlama ile hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı izin saatleri dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Bugün Tam kapanmada "65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri nasıl, bugün sokağa ve şehir dışına çıkabilir mi?" soruları yanıt arıyor.