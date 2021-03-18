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Haberler Yaşam 20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat izni ve yasağı, pandeminin gidişatına göre dönem dönem değiştirildi. Bu gelişmeler nedeniyle 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı soruları pek çok kez araştırılıyor.. 'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, düşük risk, orta risk, yüksek ve çok yüksek riskli illere göre farklılık göstermek üzere 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edileceği ya da sona ereceğini paylaştı. İşte, illere göre, 20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 11:24
20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı ve izni, Mart ayının başlarında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası illere göre değiştirildi. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat yasağı var mı sorusu gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Alınan son kararlara göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı seyahat kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktı. , 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı seyahat izni uygulaması hakkında genelge yayınlayarak kısıtlamanın kalktığı ve devam ettiği illeri kamuoyu ile paylaştı.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI

İçişleri'nin genelgesinde, , , ve il il 65 yaş üstü, 20 yaş altı seyahat yasağı ile ilgili bilgi paylaşılarak kısıtlamanın kaldırıldığı ve devam ettiği iller de liste olarak açıklandı.

20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

Çıkış, varış ve güzergah illerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecektir.

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20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki illerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

20 yaş ve 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? Mart 2021 20 yaş ve 65 yaş üstü şehirlerarası yasak bilgileri

SEYAHAT YASAĞI BULUNAN VE BULUNMAYAN İLLER

*Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

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