20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

Suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar. O sırada da ambulansı aradılar. Ambulans çocuğu götürdü. Sonra akıbeti ne oldu bilmiyoruz. Herhalde çok iyi yüzme bilmiyordu. İskelenin oraya doğru akıntı vardı. İskele çocuğu altına almış. Buradaki arkadaş da iskelenin altından çıkarttı çocuğu. Kurtaran cankurtaran falan değildi ama yüzme tecrübesi vardı, çünkü buradan daldı bulamadı bir daha daldı iskelenin altından çıkarttı" diye konuştu.