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20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
10:39
20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!
İstanbul Sarıyer'de 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, denize girdiği sırada boğulma tehlikesi getirdi. Hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Hasanoğlu'nu denizden çıkaran görgü tanıkları, "Çocuk suyun dibindeydi" dedi.