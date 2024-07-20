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Haberler Yaşam 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 10:39

20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

İstanbul Sarıyer'de 20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu, denize girdiği sırada boğulma tehlikesi getirdi. Hastaneye kaldırılan gencin yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği öğrenildi. Hasanoğlu'nu denizden çıkaran görgü tanıkları, "Çocuk suyun dibindeydi" dedi.

İHA
20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

Olay, 18 Temmuz'da saat 17.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, İBB'ye ait İSTMARİN Tarabya Marina'da denize giren Serhat Hasanoğlu (20) boğulma tehlikesi geçirdi. Bir restoranda garson olarak çalışan Hasanoğlu, yüzdüğü esnada akıntıya kapılarak Marina'nın altına girdi.

20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

10 dakikadan fazla burada mahsur kalan yüzme bilmeyen genç, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak ilk müdahalesi yapıldı. Müdahale esnasında kan kustuğu iddia edilen Hasanoğlu için çevredekiler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasanoğlu'nu Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hasanoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yakınlarının ise hastanede beklediği görüldü.

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20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

"AKINTI İSKELENİN ALTINA ALMIŞ ÇOCUĞU"

Boğulma tehlikesi geçiren Hasanoğlu'nu çevredeki vatandaşların denizden çıkardıktan sonra suni teneffüs ve kalp masajı yaptıklarını söyleyen Tuncay Küçüktopal, "Önceki gün yine buradaydım. Boğulma tehlikesi geçiren biri vardı. Oradaki arkadaşlarda müdahale ettiler. Çocuk suyun dibindeydi.

20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

Suni teneffüs ve kalp masajı yaptılar. O sırada da ambulansı aradılar. Ambulans çocuğu götürdü. Sonra akıbeti ne oldu bilmiyoruz. Herhalde çok iyi yüzme bilmiyordu. İskelenin oraya doğru akıntı vardı. İskele çocuğu altına almış. Buradaki arkadaş da iskelenin altından çıkarttı çocuğu. Kurtaran cankurtaran falan değildi ama yüzme tecrübesi vardı, çünkü buradan daldı bulamadı bir daha daldı iskelenin altından çıkarttı" diye konuştu.

20 yaşındaki Serhat Hasanoğlu’ndan kahreden haber! Görgü tanıkları anlattı: Çocuk suyun dibindeydi!

"MARİNADAN DİBE DOĞRU ATLAMIŞ AMA ÇIKAMAMIŞ"

Hasanoğlu'nun denizden çıkarıldıktan sonra gözlerinin morardığını söyleyen Musa Gökçe, "Duyduğum kadarıyla bu marinadan dibe doğru atlamış ama çıkamamış. Çıkartıldıktan sonra da burnu falan kanıyormuş.

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