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Haberler Yaşam 20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 10:52

20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

İstanbul'da 20 yaşındaki Tamer Bilici, bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve taklalar atan aracın ön camından fırlayarak ağır yaralanan Bilici'den kahreden haber geldi. Öte yandan aracın son hali, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

İHA
20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

Feci kaza dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı İstanbul Havalimanına gitmek için 34 ED 7816 plakalı otomobille seyreden Tamer Bilici (20), kara yolunda bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla atarak kullanılmaz hale gelirken, emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç ön camdan yola fırladı.

20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

TAKLALAR ATTI, CAMDAN UÇTU!

Ağır şekilde yaralanan genç, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Havalimanı Yolu'nda feci ölüm: Camdan fırlayan genç hayatını kaybetti | Video

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20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

NEDEN SÜRATLİ GİDİYORDU?

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kullanılamaz hale gelen araç ise trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

Gencin işe yetişmek için süratli gittiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu.

20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırılan genç, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin memleketi olan Hakkari Yüksekova'da toprağa verileceği öğrenildi.

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