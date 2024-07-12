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20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
10:52
20 yaşındaki Tamer Bilici’den kahreden haber: Bariyerlere çarptı arabanın camından fırladı!
İstanbul'da 20 yaşındaki Tamer Bilici, bariyerlere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve taklalar atan aracın ön camından fırlayarak ağır yaralanan Bilici'den kahreden haber geldi. Öte yandan aracın son hali, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.