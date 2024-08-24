Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
08:34
20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz
Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Buse Kamalı, 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangının ortasında kaldı. İtfaiyenin ve ailesinin çabalarıyla son anda evden kurtarılan Buse'nin yüzü ve vücudunun büyük kısmı yandı. Hayata küsmek yerinde mücadeleyi tercih eden küçük kız, ailesinin de büyük desteği ile 20 yılda 49 ameliyat geçirdi. 2 yaşından bu yana azmi ile görenleri kendine hayran bırakan Buse artık 22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kız oldu.