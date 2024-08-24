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Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 08:34

20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Bursa'da yaşayan 22 yaşındaki Buse Kamalı, 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangının ortasında kaldı. İtfaiyenin ve ailesinin çabalarıyla son anda evden kurtarılan Buse'nin yüzü ve vücudunun büyük kısmı yandı. Hayata küsmek yerinde mücadeleyi tercih eden küçük kız, ailesinin de büyük desteği ile 20 yılda 49 ameliyat geçirdi. 2 yaşından bu yana azmi ile görenleri kendine hayran bırakan Buse artık 22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kız oldu.

MUHARREM DOĞANTEZ
20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan İlhan ve Akile Kamalı çifti, 2002'de kızları Buse'yi kucaklarına aldı. Ancak, evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında, henüz 2 yaşında olan minik Buse, alevlerin ortasında kaldı.

20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Anne ve babanın içeriye girme çabaları ve itfaiyenin müdahalesi ile son anda kurtarılan Buse'nin vücudu ve yüzünün büyük bölümü yandı. Bursa'nın Kemalpaşa ilçesine taşınmak zorunda kalan aile ve minik kızlarının zorlu mücadelesi de o günlerde başladı.

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20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Bir fabrikada çalışan baba İlhan Kamalı, minik kızına yeni bir yüz, yeni bir hayat kazandırmak için iş yerinden izin aldı. Fabrika sahipleri ve mesai arkadaşları da İlhan Kamalı'ya destek oldu. Hayırsever vatandaşların da yardımlarını almak için kaymakamlıktan da izin alındı. Aile, minik Buse'yi doktor doktor, hastane hastane gezdirdi.

20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

AİLENİN MÜCADELESİNİ İLK SABAH DUYURDU

Kamalı ailesinin 20 yıl sürecek olan büyük mücadelesini ilk kez SABAH sayfalarına taşıdı. Haberin ardından aileye hayırseverlerden de destek yağdı. Ülke gündeminde geniş yer bulan minik Buse'nin dramı, Akdeniz Üniversitesinin de dikkatini çekti.

20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Türkiye'de ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesinin yolunu tutan Kamalı ailesine yeni bir umut doğdu. Buse, küçük yaşına rağmen burada bir dizi operasyon geçirdi. Kamalı ailesi alanında uzman doktorların da kapısını çalmaya devam etti.

20 YILDA TOPLAM 49 AMELİYAT GEÇİRDİ

Baba ilhan Kamalı, ev kadını eşi Akile Kamalı ve büyük kızlarıyla birlikte Buse'ye yeni bir yaşam kazandırmak için mücadelesini yılmadan sürdürdü. Türkiye'de çeşitli hastanelerde deri transferi, kulak ve burun ameliyatları gerçekleştirilen Buse Kamalı, bazı zorlu ameliyatlar için ise yaşının büyümesini bekledi.

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