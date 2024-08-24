20 yıllık zorlu mücadele ve mutlu son: 49 ameliyatla yeni yüz

Türkiye'de ilk yüz naklinin gerçekleştirildiği Akdeniz Üniversitesinin yolunu tutan Kamalı ailesine yeni bir umut doğdu. Buse, küçük yaşına rağmen burada bir dizi operasyon geçirdi. Kamalı ailesi alanında uzman doktorların da kapısını çalmaya devam etti.

20 YILDA TOPLAM 49 AMELİYAT GEÇİRDİ

Baba ilhan Kamalı, ev kadını eşi Akile Kamalı ve büyük kızlarıyla birlikte Buse'ye yeni bir yaşam kazandırmak için mücadelesini yılmadan sürdürdü. Türkiye'de çeşitli hastanelerde deri transferi, kulak ve burun ameliyatları gerçekleştirilen Buse Kamalı, bazı zorlu ameliyatlar için ise yaşının büyümesini bekledi.