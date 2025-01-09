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Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:13

200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: “Ağır Yaşamlar”ın büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

Birçok kişinin hayatını değiştiren Dr. Nowzaradan, "Ağır Yaşamlar" programında zorlu kilo verme mücadelelerine rehberlik ediyor. 200 kiloyu geride bırakan bu hastalar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal anlamda da büyük bir dönüşüm yaşadı. Kimi sağlıklı bir yaşama adım atarken, kimi yıllardır ulaşamadığı hayallerine kavuştu. İşte, hayat kurtaran diyetin sonuçları...

200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: Ağır Yaşamların büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

"Ağır Yaşamlar" programının en çarpıcı başarı hikayelerinden biri, Dr. Nowzaradan'ın liderliğinde 200 kiloya kadar kilo veren hastaların yaşadığı değişimler oldu. Birçok hasta, bu süreçte hem sağlığını hem de özgüvenini geri kazanmayı başardı. Onların mücadele dolu yolculukları, sağlıklı bir yaşamın asla hayal olmadığını kanıtlıyor. Şimdi, bu etkileyici değişimlere daha yakından bakalım...

200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: Ağır Yaşamların büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

200 KİLOYU GERİDE BIRAKAN BİR YAŞAM SAVAŞI

CHRİSTİNA PHİLLİPS

İşte karşınızda Ağır Yaşamlar'ın rekortmeni olarak bilinen Christina Phillips! 2014 yılında Ağır Yaşamlar'a katılan genç kadın 321 kilo ile başladığı zayıflama yolculuğunda 229 kilo vererek 83 kiloya kadar düştü. Christina bu zorlu maratonu şöyle ifade ediyor: 'Önceden iki adım atınca bile öleceğim hissine kapılırdım. Şimdi yaptığım en ufak şey bile mutluluk veriyor. Araba sürebildiğim ve yeğenimi parka götürebildiğim için çok mutluyum.'

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200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: Ağır Yaşamların büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

AMBER RACHDİ

2015 yılında Ağır Yaşamlar'a katılan Amber, 299 kilo ile başladığı zayıflama serüvenini 118 kiloda noktaladı. Amber, mutluluğunu şu sözler ile dile getirdi: 'Önceden babamın arabasına binerken çok zorluk çekerdim. Altıma tabure koyarlardı. Şimdi o günleri arkamda bıraktığım için çok mutluyum. Sanki aradan yüzyıllar geçmiş gibi hissediyorum.'

200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: Ağır Yaşamların büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

MELİSSA D. MORRİS

Melissa D. Morris, 296 kilo ile programa katıldı. Çocuk sahibi olmak istediğini ancak fazla kilolarından ötürü hamile kalamadığını söyleyen genç kadın, 70 kiloya kadar düştü. 226 kilo veren Melissa, zayıfladıktan sonra iki çocuk sahibi oldu. Genç kadın şimdilerde çok mutlu ve hayal ettiği yaşamı sürdüğünü söylüyor.

200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: Ağır Yaşamların büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

DONALD SHELTON

Baypas ameliyatının ardından Gilliam-Bare Sendromu teşhisi konulan Donald Shelton, 306 kiloya kadar ulaştı. Bu sendrom nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm olan genç adam, sağlıklı bir yaşama kavuşmakta kararlıydı. Bu yüzden Dr. Nowzaradan'ın kapısını çaldı ve zayıflama serüveni başarı ile sonuçlandı.

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