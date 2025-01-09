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200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: “Ağır Yaşamlar”ın büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:13
200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: “Ağır Yaşamlar”ın büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...
Birçok kişinin hayatını değiştiren Dr. Nowzaradan, "Ağır Yaşamlar" programında zorlu kilo verme mücadelelerine rehberlik ediyor. 200 kiloyu geride bırakan bu hastalar, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal anlamda da büyük bir dönüşüm yaşadı. Kimi sağlıklı bir yaşama adım atarken, kimi yıllardır ulaşamadığı hayallerine kavuştu. İşte, hayat kurtaran diyetin sonuçları...