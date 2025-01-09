200 kiloyu geride bırakan bir yaşam savaşı: “Ağır Yaşamlar”ın büyük değişimi: İşte, hayat kurtaran diyet...

200 KİLOYU GERİDE BIRAKAN BİR YAŞAM SAVAŞI

CHRİSTİNA PHİLLİPS

İşte karşınızda Ağır Yaşamlar'ın rekortmeni olarak bilinen Christina Phillips! 2014 yılında Ağır Yaşamlar'a katılan genç kadın 321 kilo ile başladığı zayıflama yolculuğunda 229 kilo vererek 83 kiloya kadar düştü. Christina bu zorlu maratonu şöyle ifade ediyor: 'Önceden iki adım atınca bile öleceğim hissine kapılırdım. Şimdi yaptığım en ufak şey bile mutluluk veriyor. Araba sürebildiğim ve yeğenimi parka götürebildiğim için çok mutluyum.'