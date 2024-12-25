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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:35
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. 25 yaş ve üzeri eski araç sahiplerine yönelik yeni düzenlemelerle birlikte ÖTV indirimi yolda. Meclis'e sunulan kanun teklifine göre 2000 model ve altındaki eski otomobil sahipleri ÖTV ödemeksizin yeni bi araç alabilecek. Bu düzenleme, eski araçların yerine çevreci, güvenli ve yerli üretim yeni araçların alınmasını sağlamayı hedefliyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar...