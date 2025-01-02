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HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ OTOMOBİLLER LİSTESİ: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
15:47
HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ OTOMOBİLLER LİSTESİ: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?
2000 model ve daha eski araç sahiplerine müjde! Hurda teşviki ile ilgili yeni kanun teklifi geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunuldu. Bu düzenleme kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri ÖTV ödemeden yeni araç sahibi olabilecek. Eski otomobillerin trafikten çekilerek yerini daha çevreci, güvenli ve yerli üretim araçlara bırakmasını hedefleyen bu teşvik, hem çevreyi koruma hem de güvenliği artırmayı amaçlıyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…