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2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:47
2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenleme kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri için ÖTV indirimi müjdesi geldi. Kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girerse, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, ÖTV ödemeden yeni bir otomobil sahibi olabilecek. Peki, hurda teşviki çıktı mı? Hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek? İşte hurda teşviki ile ilgili merak edilen tüm detaylar.