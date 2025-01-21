2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

Hurda teşvikiyle ilgili yeni gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre, 2000 model ve altındaki araç sahiplerine ÖTV'den muaf şekilde sıfır kilometre araç alım fırsatı sunulması planlanıyor. Kanun teklifine göre, araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden yeni bir araç sahibi olabilecek. Peki; Hurda Teşviki yasası onaylandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?