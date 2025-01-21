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Haberler Yaşam 2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:47

2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

2000 model ve altı araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Düzenleme kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri için ÖTV indirimi müjdesi geldi. Kanun teklifi Meclis'ten geçerek yürürlüğe girerse, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, ÖTV ödemeden yeni bir otomobil sahibi olabilecek. Peki, hurda teşviki çıktı mı? Hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek? İşte hurda teşviki ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

Hurda teşvikiyle ilgili yeni gelişmeler, özellikle 25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre, 2000 model ve altındaki araç sahiplerine ÖTV'den muaf şekilde sıfır kilometre araç alım fırsatı sunulması planlanıyor. Kanun teklifine göre, araçlarını hurdaya çıkaran vatandaşlar bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeden yeni bir araç sahibi olabilecek. Peki; Hurda Teşviki yasası onaylandı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

HURDA TEŞVİKİ KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

2000 MODEL ALTI ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV’siz alınabilecek araçlar listesi

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

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