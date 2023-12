Haberler Yaşam 2000 yıllık suskun fay uyandı mı? Deprem uzmanı o kente işaret etti: İstanbul’dan daha riskli

Giriş Tarihi: 21.12.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 20:53

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.6 büyülüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan çok önemli uyarılar yaptı. 2000 yıldır deprem üretmeyen faya çok yakın bir noktada oluşan deprem akıllarda birçok soru işareti bırakırken Deprem Uzmanı Aykan, 2000 yıldır uyuyan fayın her an kırılabileceğine dikkat çekti. Marmara'da oluşacak olan depremin 28 milyon insanı etkileceğini söyleyen Aykan, 'İstanbul'dan daha riskli' diyerek o kente işaret etti.