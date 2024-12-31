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Haberler Yaşam 2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:19

2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Betül Demir'e "2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır " sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

2015, 2016, 2017’de ABD’de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü sanatçı Betül Demir'e "2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

2015, 2016, 2017’de ABD’de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

Soru: 2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

A: İlk buluşmada köpeğini de götürenler

B: Köpeğini evde bıraktığında ağlayanlar

C: Köpeğinin doğum gününü kutlayanlar

D: En çok fotoğrafladığı köpeği olanlar

İşte, sorunun yanıtı;

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2015, 2016, 2017’de ABD’de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?

CEVAP: D şıkkı! "En çok fotoğrafladığı köpeği olanlar."

2015, 2016, 2017’de ABD’de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?
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