Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü sanatçı Betül Demir'e "2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? " sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…