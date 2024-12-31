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2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
22:19
2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır?
Kim Milyoner Olmak ister 31 Aralık 2024 yılbaşı özel programı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde Betül Demir'e "2015, 2016, 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır " sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...