2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Yaz yaklaşıyor. 85 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. İşte o ülkeler ve şartlar... Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke... Yeni gelen habere göre Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. işte ayrıntılar... Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren uygulamaya göre, Türk vatandaşları vatandaşları vize almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek. Andorra - 90 gün vizesiz. Antigua ve Barbuda 180 gün vizesiz. Arjantin 90 gün vizesiz. Arnavutluk 90 gün vizesiz.