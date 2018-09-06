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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler

Yaz yaklaşıyor. 85 ülke Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için istemiyor. İşte o ülkeler ve şartlar...

Giriş Tarihi: 06.09.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 19:10
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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler
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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler


Bu ülkelerin yanı sıra 17 ülke de sınır kapısından Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik veriyor. İşte birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 102 vizesiz ülke... Yeni gelen habere göre Özbekistan da Türk vatandaşlarına 30 günlük vize muafiyeti uygulayacak. işte ayrıntılar...

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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren uygulamaya göre, Türk vatandaşları vatandaşları almadan 30 gün boyunca ülkeye seyahat edebilecek.

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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Andorra -

90 gün siz.

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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Antigua ve Barbuda

180 gün siz.

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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

Arjantin

90 gün siz.

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2018 itibariyle Türk vatandaşlarından istemeyen ülkeler
2018 itibariyle Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler

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90 gün siz.

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