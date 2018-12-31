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  • 2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada

2019 sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinin başlamasıyla birlikte heyecan da arttı. Bilet alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak olan rakamlara çevrildi. Milli Piyango sonuçları öğle saatlerinden itibaren günün en çok merak edilen konuları arasında ilk sırada yerini aldı. 31 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları anbean bu senede sabah.com.tr adresinde olacak. Milli Piyango sorgulama ekranı ile tüm numaraları araştırmak yerine sadece bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 2019 Milli Piyango sonuçları sorgulamak için detayları inceleyin.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 19:09
2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

Yılbaşına girdiğimiz bugün ilerleyen saatlerde milyonlarca vatandaşın gözü kulağı İdaresi (MPİ) de olacak. Noter ve vatandaşlar huzurunda gerçekleştirilecek olan 70 milyon TL'lik büyük ikramiyesi için geri sayım başladı.

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

İdaresi tarafından noter huzurunda ve halka açık şekilde gerçekleştirilecek olan çekilişler 15:00'da başladı.

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2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

sonuçları ise an be an bu başlık altında sizlerle olacak.

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

31 ARALIK 2018 ÖZEL ÇEKİLİŞİ İLE İLGİLİ DUYURU

İdaremizce gerçekleştirilecek olan 31 Aralık 2018 (Yılbaşı 2019) özel çekilişi, İdaremiz Anıttepe Binası çekiliş salonunda saat 15:00'da başlayacaktır. 70 Milyon TL tutarındaki ile 7 Milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20:00 ile 20:30 arasında yapılacaktır. Saat 15:00'dan itibaren değerli basın mensuplarımız çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

1 MİLYON TL'Yİ KAZANDIRAN NUMARA BELLİ OLDU!

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 milyon TL kazandıran ilk bilet numarası belli oldu: 8977111

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

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2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada olacak

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