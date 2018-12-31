Haberler

Galeri

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada

2019 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango bilet sorgulama ve kazandıran numaralar listesi burada

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinin başlamasıyla birlikte heyecan da arttı. Bilet alan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı açıklanacak olan rakamlara çevrildi. Milli Piyango sonuçları öğle saatlerinden itibaren günün en çok merak edilen konuları arasında ilk sırada yerini aldı. 31 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları anbean bu senede sabah.com.tr adresinde olacak. Milli Piyango sorgulama ekranı ile tüm numaraları araştırmak yerine sadece bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiyeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 2019 Milli Piyango sonuçları sorgulamak için detayları inceleyin.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 19:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





