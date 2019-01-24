2019 yılının ilk silahları TSK’yaTSK’ya 4 bin adet MPT-55 sevk edildi

2019'DA 66 BİN SİLAH ÜRETİMİ HEDEFİ

4 bin silahı Türk Silahlı Kuvvetlerine sevkiyata hazır ettiklerini ifade eden Gümüş, "Bu vesileyle bu hizmette yer alan arkadaşları hem tebrik ediyorum hem de bu yüksek vazifelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 2018 yılını gerçekten büyük bir performansla kapattık. Buna hepimiz yaşayarak şahit olduk. 2018'den önce son 10 yıla baktığımız zaman fabrikamız 9 bin ile 28 bin silah üretimi yapmış, yani en yüksek 28 bin üretmişiz. En düşük ürettiğimiz yıl 9 bin. Bu son 10 yılın ortalaması 20 bin silah olmuş. 2018 yılında ne yaptık? Hep beraber 58 bin adet silah üretiminin üzerine çıktık. Bu gerçekten büyük bir performans. Bu yaptığımız hizmetin arkasında hepimizin cesareti de arttı. 2019 yılı için nasıl bir bütçe yaptık biliyorsunuz değil mi? 66 bin silah üretimini hedefliyoruz. Daha silah fabrikasının tarihinde yaşanmış görülmüş bir rakam değil. Sizlerin performansıyla biz bu 66 binin üstesinden geliriz. Hep beraber el birliğiyle inşallah geleceğiz. Biz 58 bini geçtik, 66 bini de inşallah yaparız" diye konuştu.