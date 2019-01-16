2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede
2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede
Her ne kadar insanın geçimini sağladığı şehir, yaşamak için tercih edilse de, şehirlerdeki yaşam kalitesi de insanlar için önemli bir kriter. Numbeo 2019 yılına ait 'Yaşam Kalitesi' verilerini açıkladı. Listeye en üst düzeyde, yaşam kalitesi en iyi 226 şehir eklendi. Bu şehirler arasında Türkiye'den 4 şehir yer alıyor. Yine geçtiğiğimiz yıl, araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırmıştı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girmişti. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... Bu sefer liste biraz daha farklı... Çünkü Türkiye'den listeye giren 4 şehir yer alıyor.
Giriş Tarihi: 16.01.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 19:17