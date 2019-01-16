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  • 2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! 'den 4 il listede

Her ne kadar insanın geçimini sağladığı şehir, yaşamak için tercih edilse de, şehirlerdeki yaşam kalitesi de insanlar için önemli bir kriter. Numbeo 2019 yılına ait 'Yaşam Kalitesi' verilerini açıkladı. Listeye en üst düzeyde, yaşam kalitesi en iyi 226 şehir eklendi. Bu şehirler arasında 'den 4 şehir yer alıyor. Yine geçtiğiğimiz yıl, araştırma sitesi Numbeo dünyanın yaşanabilir illerini araştırmıştı. O iller içine Türkiye'den de bir şehir girmişti. Ancak ne İstanbul, ne Ankara, ne de İzmir... Bu sefer liste biraz daha farklı... Çünkü Türkiye'den listeye giren 4 şehir yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2019 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 19:17
2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

Numbeo 2019 yılına ait 'Yaşam Kalitesi' verilerini açıkladı. Listeye en üst düzeyde, yaşam kalitesi en iyi 226 şehir eklendi. Bu şehirler arasında 'den 4 şehir yer alıyor.

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

1- Canberra

Ülke: Avustralya

Puanı: 224.30

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2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

2- Eindhoven

Ülke: Hollanda

Puanı: 216.39

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

3- Raleigh

Ülke: Amerika

Puanı: 216.05

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

4- Adelaide

Ülke: Avustralya

Puanı:206.65

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

5- Zürih

Ülke: İsviçre

Puanı:204.42

2019'un yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 il listede

6- Madison

Ülke: Amerika

Puanı:204.36

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