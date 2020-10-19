2020-2021 üniversiteliler için KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçen sene 19 Ağustos günü başlayan KYK yurt başvurusu 26 Ağustos'ta sona ermişti fakat bu seneki pandemi etkisi nedeniyle KYK yurt başvuruları başvurusu şimdilik açılmadı. Ekim ayının sonuna kadar KYK yurt başvurularının başlaması öngörülüyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."