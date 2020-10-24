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2020 Kasım celp dönemi E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 nasıl sorgulanır?

Büyük bir merakla beklenen Ekim/Kasım/Aralık 2020 celp dönemi ve sınıflandırma sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, askerlik yerleri e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıkları üzerinden öğrenilebiliyor. Böylelikle, 2000/4 tertip olarak da bilinen ve silah altına alınacak olan gençlerin yanıtını araştırdığı ' açıklandı mı?' sorusu da cevap buldu. Yükümlüler, e Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı merak ettiklerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir ve sorgulama nereden yapılır? İşte, Kasım celp dönemi askerlik yerleri ve e Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 24.10.2020 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 07:48
2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirmek için silah altına alınacak olan on binlerce gencin Kasım celbi için heyecanlı bekleyişi son buldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Ekim/Kasım/Aralık 2020 dönemi yükümlü sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından açıklandı. Böylelikle, 2000/4 tertip olarak da adlandırılan askerlik yükümlülerinin sabah saatlerinden itibaren yanıtını araştırdığı 'Askerlik yerleri açıklandı mı?' sorusu da yanıt buldu.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, 2000/4 tertip 2020 Kasım celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih olarak 23 Ekim 2020 Cuma günü verilmişti. MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi.

E DEVLET İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

ER VE ERBAŞ, YEDEK SUBAY ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hâl böyle olunca, Kasım 2020'de silah altına alınacak 1'nci ve 2'nci grup er ve erbaşlar, Kasım 2020 grubu bedelli askerlik yükümlülerinin sevk bilgileri ve yedek subay askerlik yerleri sorgulama ekranı merak konusu oldu. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

İşte, e Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve merak edilenler;

2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.

Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.

Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.

Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.

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2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

SEVK TARİHLERİ HANGİ GÜN OLACAK?

Er ve erbaşlar için 2. grup sevk tarihi 25 Kasım 2020 olacak. İkinci grup sevk belgesini 21-25 Kasım 2020 tarihleri arasında alabilecek.

2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Kasım grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 21 Kasım 2020 olacak. Bu grup ise 17-21 Kasım tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları için sevk tarihi ise 30 Ekim 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 26-30 Ekim 2020 olacak.

2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KASIM 2020 CELP DÖNEMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

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