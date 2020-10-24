2020 Kasım celp dönemi askerlik yerleri E Devlet üzerinden açıklandı! MSB 2020 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-devlet sitesinden yapılan askerlik yeri sorgulama işlemi için öncelikle e-şifreye ihtiyaç vardır. Eğer e-şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden şifre alabilirsiniz. Ardından şifrenizi değiştirerek sisteme girebilirsiniz. Sisteme e-şifre dışında farklı giriş yöntemleri de bulunuyor. Dilerseniz bu yöntemler aracılığıyla da e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.
Sisteme giriş yaptıktan sonra ana sayfadaki arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" yazarak arama yapmanız gerekiyor.
Ekrana yansıyan sekmeden arama yapabileceğiniz gibi "e-Hizmetler" kısmından da ilgili bakanlığa erişebilirsiniz.
Sayfanın üst kısmında "Hizmet adı" kutucuğu belirecek. Askerlik görevini kısa dönem olarak ifa edecek olan askerlerin, "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem olarak askerlik yapacak yükümlülerin ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazarak karşılarına çıkan linke tıklamaları gereklidir.
Linke tıklandıktan sonra ekrana gelen "Er Sınıflandırma Sonucu" ve Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" sayfaları aracılığıyla askerlik yapacağınız yeri öğrenebilirsiniz.
Bu adımların ardından da Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi alınabilecek. Sevk Belgesi, asker adayının yol izinlerinden birliğine teslim olacağı günlere kadar birçok bilgiyi içerir.
E DEVLET İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULA!
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