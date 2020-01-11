2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...

2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk ay tutulması ise bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 11.01.2020
00:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
00:39
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ