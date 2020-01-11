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2020'nin ilk büyüledi! İşte kareler...

2020 yılında Ulusal Gözlemevi'nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı yaşanacak. Yılın ilk ay tutulması ise bugün akşam saatlerinde gerçekleşti. 'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest etti. Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulma kartpostallık manzaralar oluşturdu. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 00:38 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 00:39
2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...

2020 yılının merakla beklenen parçalı ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti. Tutulma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı. İşte o kareler...

2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
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2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
2020'nin ilk ay tutulması büyüledi! İşte kareler...
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