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Haberler Yaşam 2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

2021 Mesajları ve Sözleri: Resimli 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

Bugün Çanakkale zaerinin 106. yıl dönümü. Pek çok resmi kurum ve özel kuruluşlar tarafından anma mesajları paylaşılırken, vatandaşlar da mesajları ve sözleri araştırıyorlar. Hem Türk'ün Anadolu'da hakimiyeti hem de bağımsızlığı için en önemli savaşlarından olan, 'nin yıl dönümünü bugün Çanakkale sözleri, şiirleri ve çeşitli etkinliklerle kutluyoruz, kahraman şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Günün anlam ve önemini sevdikleri ile paylaşmak ve Çanakkale şiirleri ile bu zaferi anmak isteyenler, mesajları ve sözleri araştırıyor. İşte, şanlı zaferin 106. yıldönümü için, bayraklı resimli Çanakkale Zaferi kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:59
2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

106 yıl önce On binlerce şehidin ve gazinin vatan topraklarını kahramanca müdafaa etmesinin ardından ulaşılan 'nin yıl dönümü için geri sayım sona erdi. Bu yıl, zaferin kutlanması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve Çanakkale Şehitleri için çok sayıda yerde Kur'an okunacak, şehitler adına hatim duaları yapılacak. Bu etkinliklerin yanı sıra, bu şanlı zafer mesajları, şiirleri sözleri ile de anılıyor. Bu nedenle Çanakkale Zaferi anma, kutlama mesajları ve sözleri ise şimdiden on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 106. Yıldönümü ile ilgili kutlama mesajları ve sözleri haberimizden ulaşabilirsiniz…

ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

Çanakkale Savaşları'nda Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyarak büyük bir zafer getiren kahramanlarımız o günden bu yana gururla anlatılıyor.

2021 ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI;

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamını ve önemini belirteceğiniz birbirinden güzel mesajlar şöyle;

2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

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2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

2021 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları ve Sözleri: Resimli Çanakkale Zaferi 106. yıl anma kutlama mesajları, şiirleri ve sözleri 2021

; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…

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