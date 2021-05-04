2021 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? En güzel Anneler Günü mesajları seçenekleri!

Dünyada her yıl farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu özel günde annelerine hediye alırken en güzel mesajları atmak için arayışa geçecek olan çocuklar anneler gününün tarihini sorgulamaya başladı. Mayıs ayının ikinci haftasına denk gelen Anneler Günü 2021 yılında da hediyeler ve sevgi dolu sözlerle kutlanacak. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan Anneler Günü bu sene de önemli bir boyuta taşınacak. Buna göre; Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü ayın kaçında?