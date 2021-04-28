2021 Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan'ın orucun kaçıncı günü olacak? Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

Kadir Gecesi ne zaman sorusu internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde önemine vurgu yapılan mübarek Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu kutlu gecenin tarihi bin aydan hayırlı "Kadir Gecesi Ramazan'ın (orucun) kaçıncı günü?" sorusu ile araştırılıyor. Milyonlarca mümin, ibadetlerinin sevabını arttırmak için "2021 Kadir Gecesi ayın kaçında, kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 dini takvime göre Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı sorusunun yanıtı ve bu kutlu geceyle ilgili merak edilenler.