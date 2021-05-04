Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa destek paketi kapsamında duyurduğu KOSGEB faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru süreci geçtiğimiz gün başladı. E-Devlet aracılığı ile alınan başvurularla ilgili olarak küçük ve mikro ölçekli binlerce işletme sahibi detayları araştırmaya devam ediyor. Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı son açıklamada krediye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Hal böyleyken "KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır, faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi kimlere verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte esnafa destek paketi kapsamında sağlanacak olan KOSGEB kredi başvurusuna ilişkin tüm detaylar…