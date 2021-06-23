2021 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında, hangi gün?

Kurban Bayramı her sene belirli tarihlerde idrak ediliyor ve hac ibadeti de bu dönemde gerçekleştiriliyor. Kurban Bayramı tarihi de kurbanlık satın alacaklar ve bu tarih aralığında tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet, her takvim ile dini günleri kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Tatil süresi ise resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;