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2021 tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

İslâm aleminin merakla beklediği 2021 tarihi için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tarihleri belli olurken gözler Kurban Bayramı tatili günlerine çevrildi. Bu noktada, , hangi aya denk geliyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri

Giriş Tarihi: 15.03.2021 13:04 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 13:04
2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz ayına denk geliyor. Yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban kesecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu noktada, 2021 kutlanacak, tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları merak konusu oldu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;

2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

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2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! Bu yıl Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün olacak?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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