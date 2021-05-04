2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bu yıl Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayrama kaç gün kaldı?

2021 Ramazan Bayramı ne zaman sorgusu, Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde sıkça araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı için az bir süre kaldı. Orucun bitişine kaç gün kaldığını merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak diye araştırıyor. Bunun yanı sıra Ramazan Bayramına kaç gün kaldı sorusu da akıllarda yer ediyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarının cevap aradığı bir diğer konu ise Ramazan Bayramı tatili kaç gün ve ne zaman başlıyor sorusuyla gündemde. Bayrama kaç gün kaldı sorusu Diyanet'in takvimiyle cevap buldu.