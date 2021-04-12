2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeyi yayımladı. Buna göre ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.