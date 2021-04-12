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Haberler Yaşam 2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:23

2021 belli oldu: İşte ülkelere göre !

Ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, de farklılık gösteriyor.

2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında , kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te tutulacak

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2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeyi yayımladı. Buna göre ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

2021 ramazan oruç saatleri belli oldu: İşte ülkelere göre oruç tutma süreleri!

Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika,

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