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Haberler Galeri 2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

2021 resimli burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

2020'nin son saatlerini yaşadığımız şu günde 'En güzel resimli 2021 ' milyonlarca vatandaş tarafından ilgi görüyor. 2020 yılı beraberinde getirdikleri ile oldukça zorlu geçerken, umutlar 2021 yılına bağlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle milyonlarca vatandaş yeni yılı evlerinde karşılayacak. Bu sebeple sevdiklerinden uzakta olanlar, 'En güzel, resimli, sözlü ' ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayacak. Bu başlık altında, 2021 yeni, kısa, uzun ve anlamlı yeni yıl mesajları ve sözleri yer almaktadır. Seçeceğiniz yılbaşı kutlama mesajı ve sözü ile sevdiklerinizin yeni yılını tebrik edebilirsiniz. İşte, renkli, resimli yılbaşı tebrik kartı ve mesajları...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 23:01
2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

En güzel, anlamlı, resimli 2021: Türkiye 2021'in gelmesini bekliyor. Geride bırakacağımız senenin oldukça zorlu geçmesi 2021'e olan heyecanı iyice arttırdı. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yılı evlerinde kutlayacak. Özellikle sevdikleri ile arasında mesafe bulunanlar birbirlerine yeni yıl mesajları gönderiyor, güzel dileklerde bulunuyorlar. Bu noktada 'En güzel, anlamlı, resimli ve sözlü ' araştırma konusu oluyor. Haberimizden seçeceği yeni, kısa, uzun ve anlamlı yeni yıl mesajı veya tebrik kartını kolayca gönderebilirsiniz. Sosyal medya ya da haberleşme platformları üzerinden sevdiklerinize mutlu yıllar dileyin!

2021 YENİ YIL (YILBAŞI) KUTLAMA MESAJLARI İLE MUTLU YILLAR!

Haberimizden seçeceğiniz resimli yeni yıl mesajları ve sözlerini sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Mutlu yıllar!

2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… yeni yılınız kutlu olsun

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2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda melekler sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar sana gelsin. Mutlu Yıllar!

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!

2021 resimli yılbaşı mesajları burada! En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

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