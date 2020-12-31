2020'nin son saatlerini yaşadığımız şu günde 'En güzel resimli 2021 yeni yıl mesajları' milyonlarca vatandaş tarafından ilgi görüyor. 2020 yılı beraberinde getirdikleri ile oldukça zorlu geçerken, umutlar 2021 yılına bağlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle milyonlarca vatandaş yeni yılı evlerinde karşılayacak. Bu sebeple sevdiklerinden uzakta olanlar, 'En güzel, resimli, sözlü yılbaşı mesajları' ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayacak. Bu başlık altında, 2021 yeni, kısa, uzun ve anlamlı yeni yıl mesajları ve sözleri yer almaktadır. Seçeceğiniz yılbaşı kutlama mesajı ve sözü ile sevdiklerinizin yeni yılını tebrik edebilirsiniz. İşte, renkli, resimli yılbaşı tebrik kartı ve mesajları...