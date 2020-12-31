2021 resimli yılbaşı mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun yeni yıl kutlama mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle… İyi yıllar… 2021 yeni yılınız kutlu olsun