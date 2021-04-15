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Haberler Yaşam 2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi
Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:34

2022 e-tron ve e-tron tanıtıldı! 'den iki yeni elektrikli canavar geldi

'den geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamalar gelmişti. Audi'den üst düzey yetkililer, tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olma yolunda ilerlediklerini ve planlarını buna göre yaptıklarını söylemişti. Audi, planları doğrultusunda yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimi şubat ayında e-tron GT'yi duyuran marka, şimdi de e-tron ve e-tron'u tanıttı. Peki yeni cavanarların tam olarak özellikleri nedir? Neler sunuyorlar? İşte 2022 Audi Q4 e-tron ve e-tron hakkında her şey...

2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

, yeni elektrikli Q4 e-tron ve Q4 e-tron Sportback modellerini tanıtıldı. Q4 e-tron'un 4.59 muzunluk, 1.87 m genişlik ve 2.76 m aks mesafesi sunarken 520 litrelik bir bagaj hacmi olduğu açıklandı.

2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

Araçların motor seçeneklerine bakıldığında baz versiyon olan Q4 35 e-tron üzerinde yer alan 1 adet elektrik motoruyla 170 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. 55 kWh'lik bir bataryayla gelen model 340 kilometrelik bir menzil vadediyor.

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2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

Q4 40 e-tron versiyonuda da 1 elektrik motoru yer alıyor. Model, 204 beygir güç ve 310 Nm tork değerlerine sahip. 77 kWh batarya yer alan araç 520 kilometre menzil vadediyor.

2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

En üst donanım olan Q4 50 e-tron'da 2 adet elektrik motoru yer alıyor. Araç 300 beygir güç ve 460 Nm tork değerine sahip. 77 kWh batarya ile 520 km menzil sunan model 0'dan 100 kilometre hıza 6.2 saniyede ulaşıyor. Bu versiyon Quattro 4 tekerden çekiş sistemine de sahip.

2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

Q4 e-tron modelinin Haziran ayında Avrupa pazarına çıkacağı açıklanırken Sportback'in yaz sonunda gelmesi bekleniyor.

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