2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

Audi'den geçtiğimiz aylarda ilginç açıklamalar gelmişti. Audi'den üst düzey yetkililer, tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olma yolunda ilerlediklerini ve planlarını buna göre yaptıklarını söylemişti. Audi, planları doğrultusunda yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimi şubat ayında e-tron GT'yi duyuran marka, şimdi de Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron'u tanıttı. Peki yeni cavanarların tam olarak özellikleri nedir? Neler sunuyorlar? İşte 2022 Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron hakkında her şey...