2022 Audi Q4 e-tron ve Audi Q4 Sportback e-tron tanıtıldı! Audi'den iki yeni elektrikli canavar geldi

En üst donanım olan Q4 50 e-tron'da 2 adet elektrik motoru yer alıyor. Araç 300 beygir güç ve 460 Nm tork değerine sahip. 77 kWh batarya ile 520 km menzil sunan model 0'dan 100 kilometre hıza 6.2 saniyede ulaşıyor. Bu versiyon Quattro 4 tekerden çekiş sistemine de sahip.