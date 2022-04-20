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İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:19
Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
11:22
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi açıklamasında 3 Nisan 2022 tarihinde yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığı haberi geldi. Saat 10'dan itibaren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sitesinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM icra sınav sonuçları sorgulama ekranı