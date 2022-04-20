Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.04.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 11:22

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi açıklamasında 3 Nisan 2022 tarihinde yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığı haberi geldi. Saat 10'dan itibaren adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sitesinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM icra sınav sonuçları sorgulama ekranı

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı 2022 icra sınavı sonuçları açıklandı. Böylece adaylar girdikleri sınavdan aldıkları sonucu öğrenebilecek. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına giren adaylar bir süredir sınavın açıklanmasını beklemekteydiler. 20 Nisan 2022 tarihinden itibaren adaylar sonuçlarını öğrenebilir. Detaylar haberimizde…

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

İCRA SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

03 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2022-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM BAŞKANLIĞI AİS GİRİŞ EKRANI

AİS'e giriş yapmak için öncelikle AİS şifresine sahip olmanız gerekiyor. T.C. kimlik numaranız ve AİS şifreniz ile ÖSYM AİS'e giriş yapabilirsiniz.

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı! 2022 ÖSYM İcra sınav sonuçları sorgulama ekranı

SON DAKİKA