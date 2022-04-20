Adalet Bakanlığı 2022 icra sınavı sonuçları açıklandı. Böylece adaylar girdikleri sınavdan aldıkları sonucu öğrenebilecek. Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına giren adaylar bir süredir sınavın açıklanmasını beklemekteydiler. 20 Nisan 2022 tarihinden itibaren adaylar sonuçlarını öğrenebilir. Detaylar haberimizde…