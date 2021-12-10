2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri göz önüne alındığında KYK burs ve kredi sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. 2022 yılında yapılacak olan zamla bu rakamın 750 TL'ye çıkabileceği konuşuluyor.