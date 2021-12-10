Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 17:06

2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK burs sonuçları için nefesler tutulurken, burs başvurusunda bulunan binlerce öğrenci 2022 KYK burs ne kadar, kaç TL olacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilerin eğitim masraflarına destek olmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor. Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı? İşte GSB burs ücretleri ve detaylar…

2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan kredi ve burs ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Binlerce öğrencinin araştırdığı 2022 KYK burs ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtı kurumdan yapılan son açıklamalarla şekilleniyor. Öğrencilere bu yıl ödenecek rakamlar belirlendi. Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı? İşte merak edilenlerin yanıtı.

2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri göz önüne alındığında KYK burs ve kredi sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. 2022 yılında yapılacak olan zamla bu rakamın 750 TL'ye çıkabileceği konuşuluyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri göz önüne alındığında KYK burs ve kredi sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

2022 KYK burs ne kadar, kaç TL? Bu yıl KYK burs ve kredi ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA