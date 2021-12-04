Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. Emekli zammında belirleyici etken ise enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. Bu durum emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları da ortaya çıkardı. Buna göre, En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar;