2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaşları netleşiyor. 5 aylık oran doğrultusunda 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.