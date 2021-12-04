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Haberler Yaşam 2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2021 15:40 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 15:40

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli, Ocak ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. Emekli zammında belirleyici etken ise enflasyon oranları olacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 5 aylık zammı yüzde 10.48 olurken memur ve memur emeklisi için 5 aylık zam ve enflasyon farkı yüzde 12.48 olarak hesaplandı. Bu durum emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları da ortaya çıkardı. Buna göre, En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar;

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaşları netleşiyor. 5 aylık oran doğrultusunda 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KRİTİK RAKAMLAR AÇIKLANDI

SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KERE GERÇEKLEŞİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

2022 Ocak emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmesi: En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

5 AYLIK RAKAMLARA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

5 aylık enflasyon rakamına öre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyonu da eklenerek 2022 yılının ilk zammı belirlenecek.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

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